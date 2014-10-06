Як дізнатися про почуття за голосом

Учені з Великої Британії радять жінкам частіше дослухатися до чоловічого голосу. На думку фахівців, тембр може багато розповісти. Зокрема, йдеться про зміну забарвлення голосу гетеросексуальних чоловіків при спілкуванні з привабливою жінкою, пише Fox News.

Дані були встановлені фахівцями з Ліверпульського університету і Університету Стірлінга. Вчені проаналізували аудіозаписи 200 голосів і офіційно довели, при спілкуванні з протилежною статтю голос чоловіка стає значно нижчим і привабливішим.

Психологи радять під час спілкування з приємною людиною не нервувати, намагатися бути собою. Спокій і впевненість істотно підвищують шанси на успіх при першому знайомстві, вважає Скотт Беа, клінічний психолог (клініка Клівленда). Якщо людина зосереджена на тому, що і як вона говорить, то нормального спілкування просто не вийде.

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