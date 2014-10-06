Нобелівську премію з медицини отримали О'Кіф і подружжя Мосер

75-річний Джон О'Кіф виріс в Нью-Йорку, але в останні роки працює у Великій Британії. Він є професором Інституту когнітивної неврології та факультету анатомії Університетського коледжу Лондона.

Норвежці подружжя Май-Брітт (51) і Едвард Мосер (52) працюють в Тронхеймі. Вони очолюють Інститут Кавлі з вивчення неврологічних систем і Центр біології пам'яті в Норвезькому науково-технічному університеті.

Зазначимо, що на офіційному сайті Нобелівської премії була допущена помилка, і третім лауреатом премії був названий "Edvard I. Mosel".

Нагадаємо, що в 2013 році лауреатами Нобелівської премії з медицини були оголошені Джеймс Ротман (США), Ренді Шекман (США) і Томас Зюдоф (Німеччина). Премія була присуджена "за відкриття механізму регуляції руху везикул, головної транспортної системи наших клітин".

У 2012 році лауреатами стали Джон Б. Гердон (Велика Британія) і Сінія Яманака (Японія). Премія була присуджена за відкриття того, що зрілі клітини можуть бути перепрограмовані і стати плюрипотентними. Це відкриття пов'язане з вивченням стовбурових клітин і можливостями клонування живих організмів. Особливе значення воно має для трансплантології.

У вівторок, 7 жовтня, буде оголошено ім'я лауреата премії з фізики, 8 жовтня - з хімії, 10 жовтня в Осло буде оголошено лауреата премії миру. Володар "Премії з економіки пам'яті Нобеля", заснованої Банком Швеції в 1968 році, визначиться 13 жовтня. Дату оголошення імені лауреата з літератури поки не названо.

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