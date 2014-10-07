Вітамін D допомагає при загостреннях атопічного дерматиту

Результати підтвердили висновки пілотного дослідження, виконаного в Бостоні щодо того, що прийом вітаміну D значно зменшує прояви зимових загострень захворювання.

У дослідження було включено 107 дітей. Середній вік - 9 років (підходили для участі діти від 2 до 17 років). Медіана віку початку захворювання склала 3 місяці (межквартильний інтервал від 2 місяців до 1 року). Середній індекс поширеності і тяжкості екзема (Eczema Area and Severity Index) при початковій оцінці склав 21 бал (стандартне відхилення 9). Діти отримували або вітамін D в дозі 1000 МО, або плацебо. При оцінці ефективності лікування через місяць бали були значуще нижчі в групі вітаміну D. Зниження індексу поширеності і тяжкості екземи у групі, які отримували активний препарат, було в два рази більше, ніж у групі плацебо (-6,5 порівняно з -3,3). Загальна оцінка ефективності лікування лікарем-дослідником була теж на користь вітаміну D.

Атопічний дерматит - це хронічне запальне захворювання шкіри, яке доставляє безліч незручностей пацієнтам і нерідко додатково ускладнюється бактеріальними інфекціями. З клінічних спостережень відомо про позитивний вплив ультрафіолетового опромінення на перебіг захворювання і про частому збільшенні частоти загострень в зимовий час. Ці спостереження і дані невеликих досліджень дозволили припустити, що вітамін D буде ефективний при лікуванні цього стану.

З урахуванням простоти втручання і безпеки вивченої дози вітаміну D автори не виключають, що можна рекомендувати батькам дітей з сезонним атопічним дерматитом приймати його протягом декількох тижнів, спостерігаючи за симптомами.

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