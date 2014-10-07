Корисні властивості оливкової олії

У цьому цінному для здоров'я продукті співробітники університету Іллінойсу виявили олеат.

Дана сполука допомагає використовувати серцю жир в ролі палива.

Здорове серце зазвичай абсорбує жир, продовжуючи свою скорочувальну діяльність. А при недостатності серце втрачає свою здатність переробляти або запасати жир. В результаті утворюється нестача енергії в тілі людини починає накопичуватися досить токсична форма жиру. Вона і закупорює артерії в системі.

Олеат активує ті гени, які відповідають за виробленням особливої речовини - ензиму, який розщеплює жир. Це дає можливість серцю жир абсорбувати. Зазвичай дані гени пригнічені у пацієнта з серцевою недостатністю. У ході дослідження вчені дослідили, як серце у щурів реагувало на олеат або пальмітат, який міститься в тваринних жирах і молочних продуктах і виробах. Саме після введення в організм олеату серце починало працювати більш ефективно. Тваринний жир лише погіршував стан серця і потім приводив до вироблення токсичних видів жиру.

Вважають, що Середземноморська дієта протягом п'яти років зменшувала ймовірність нападу у людей на 30%.

med2.ru