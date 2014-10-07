Денна безпечна норма кави

Скільки кави можна випивати за день без ризику для свого здоров'я? Відповідь на це питання дало Міністерство охорони здоров'я Канади.

Людина в середньому може вживати до 400 мг кофеїну в день, не завдаючи при цьому шкоди для свого здоров'я. У перерахунку на чашки - це всього 2 середні порції кави. У великій ж чашці кави міститься 3/4 безпечної добової дози кофеїну.

Проте вчені пояснили, що такі статистичні середні значення можуть змінюватись в залежності від статі і генетики людини. Також має значення і те, які препарати приймає людина. Наприклад, в організмі жінки, що приймає протизаплідні, кофеїн всмоктується повільніше.

А ось вагітним жінкам можна в день вживати в 2 рази менше кофеїну, ніж невагітним - всього 200 мг (1 середня чашка кави).

Приймати більше 10 г кофеїну (75 чашок кави) на добу - смертельно небезпечно.