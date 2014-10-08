ООН рекомендує перейти на 4-денний робочий тиждень
10:22, 08 жовтня 2014Зарубіжні новини
0
Експерти Міжнародної організації праці запевняють, що чотириденний робочий тиждень кращий, ніж п'ятиденний, та пропонують перейти на такий режим праці, повідомляє прес-служба ООН.
Експерти наводять аргументи своєї позиції:
- по-перше, чотириденний робочий тиждень дозволить покращити здоров'я населення, оскільки багато захворювань у сучасному світі викликані перепрацюванням, постійним перебуванням в офісі та стресом;
- по-друге, короткий тиждень дозволить створити більше робочих місць;
- по-третє, різні дослідження показують, що люди більш продуктивні, коли працюють менше.
Крім того, кажуть експерти, за деякими даними, люди, які працюють лише чотири дні на тиждень почуваються щасливішими.
Зрештою, підсумовують в Міжнародній організації праці, відмова від одного робочого дня з п'яти позитивно вплине на навколишнє середовище - адже поїздок на роботу та з неї щотижня буде на кілька мільярдів менше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter