ООН рекомендує перейти на 4-денний робочий тиждень

Експерти Міжнародної організації праці запевняють, що чотириденний робочий тиждень кращий, ніж п'ятиденний, та пропонують перейти на такий режим праці, повідомляє прес-служба ООН.

Експерти наводять аргументи своєї позиції:

по-перше, чотириденний робочий тиждень дозволить покращити здоров'я населення, оскільки багато захворювань у сучасному світі викликані перепрацюванням, постійним перебуванням в офісі та стресом; по-друге, короткий тиждень дозволить створити більше робочих місць; по-третє, різні дослідження показують, що люди більш продуктивні, коли працюють менше.

Крім того, кажуть експерти, за деякими даними, люди, які працюють лише чотири дні на тиждень почуваються щасливішими.

Зрештою, підсумовують в Міжнародній організації праці, відмова від одного робочого дня з п'яти позитивно вплине на навколишнє середовище - адже поїздок на роботу та з неї щотижня буде на кілька мільярдів менше.

kadrovik01.com.ua