Кардамон - універсальний антисептик

1. Універсальний антисептик.

Відвар 1 ст. ложки насіння кардамону, приготований шляхом кип'ятіння в одній склянці води протягом 20 хвилин вважається універсальним антисептиком. Він має антибактеріальну властивість, і, тому може застосовуватися при побутових харчових отруєннях, для полоскання горла при ангіні, при стоматитах і гінгівітах, пише econet.ua.

2. Профілактика карієсу.

Для цього непогано іноді пожувати 1-2 щіпки кардамону. Проте це принесе користь тільки людям без «дірок» в зубах і виразок в порожнині рота.

3. Косметичний засіб.

Відваром кардамону обполіскують волосся проти жирної себореї і лупи.

4. Для схуднення.

Його додають у ванни, особливо в сольові. Щоб трохи розігріти своє тіло, достатньо половини літра відвару на 1 кг морської солі для стандартної ванни. Процедура триває не більше 20 хв, бажано робити це в нижній білизні, щоб захистити слизові оболонки.

5. Замість ферментних препаратів для поліпшення травлення.

Кардамон, заварений разом з гвоздикою і імбиром в пропорції 1:1, є хорошим аналогом сучасних ферментних «банкетних таблеток», що вживаються після переїдання. За деякими даними, ця пряність здатна коригувати стан алкогольної інтоксикації і знімати похмільний синдром.

6. Тонік і замінник жувальної гумки.

Насіння кардамону при жуванні не тільки освіжає дихання, але і надає легкий тонізуючий ефект.

А ще жування кардамону позбавляє від нудоти, наприклад, у тому випадку, якщо людина погано переносить поїздку в транспорті.