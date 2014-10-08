Кардамон - універсальний антисептик
Кардамон - не просто пряність. Це відмінний лікувальний і профілактичний засіб
1. Універсальний антисептик.
Відвар 1 ст. ложки насіння кардамону, приготований шляхом кип'ятіння в одній склянці води протягом 20 хвилин вважається універсальним антисептиком. Він має антибактеріальну властивість, і, тому може застосовуватися при побутових харчових отруєннях, для полоскання горла при ангіні, при стоматитах і гінгівітах, пише econet.ua.
2. Профілактика карієсу.
Для цього непогано іноді пожувати 1-2 щіпки кардамону. Проте це принесе користь тільки людям без «дірок» в зубах і виразок в порожнині рота.
3. Косметичний засіб.
Відваром кардамону обполіскують волосся проти жирної себореї і лупи.
4. Для схуднення.
Його додають у ванни, особливо в сольові. Щоб трохи розігріти своє тіло, достатньо половини літра відвару на 1 кг морської солі для стандартної ванни. Процедура триває не більше 20 хв, бажано робити це в нижній білизні, щоб захистити слизові оболонки.
5. Замість ферментних препаратів для поліпшення травлення.
Кардамон, заварений разом з гвоздикою і імбиром в пропорції 1:1, є хорошим аналогом сучасних ферментних «банкетних таблеток», що вживаються після переїдання. За деякими даними, ця пряність здатна коригувати стан алкогольної інтоксикації і знімати похмільний синдром.
6. Тонік і замінник жувальної гумки.
Насіння кардамону при жуванні не тільки освіжає дихання, але і надає легкий тонізуючий ефект.
А ще жування кардамону позбавляє від нудоти, наприклад, у тому випадку, якщо людина погано переносить поїздку в транспорті.