Які солодощі корисні для фігури

Дивовижні часом відкриття роблять вчені, змушуючи нас іншими очима поглянути на звичні речі і відмовитися від усталених стереотипів. Так, на недавній конференції Європейської асоціації кардіологів було представлено доповідь, в якій вчені спростували поширені уявлення про дієтичне харчування і про те, що в боротьбі із зайвою вагою обов'язково треба відмовлятися від солодкого, пише orthodox.od.ua.

Автори доповіді переконані, що вживання солодощів не тільки не шкодить фігурі, але навіть захищає її. Головне дотримуватися трьох правил:

Не їсти солодке на ніч

Порція десерту повинна бути невеликою

Вибирати тільки якісний десерт

З першим пунктом все зрозуміло - десерти фахівці рекомендують вживати тільки вдень. Причому, на їх думку, оптимальним вважається вживати десерт ДО основного прийому їжі, а не як це звично - після. Якщо з'їдати солодке перед обідом кількість вживаної їжі в обід знижується.

Що стосується кількості вживаних солодощів, то експерти, безумовно, рекомендують обмежувати себе невеликими порціями - одна часточка шоколаду, невеликий шматочок торта або одна порція морозива - в день. З шоколадом, звичайно, можуть бути «варіанти»: молочний шоколад зі смаковими добавками - це «повноцінний» десерт, його слід вживати в мінімальних кількостях, а ось гіркий шоколад - продукт корисний і його можна з'їдати 50-70, а в дні підвищених розумових навантажень і 100 грамів в день.