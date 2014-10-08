Які солодощі корисні для фігури
Вживання солодощів не тільки не шкодить фігурі, але навіть захищає її. Головне дотримуватися трьох правил
Дивовижні часом відкриття роблять вчені, змушуючи нас іншими очима поглянути на звичні речі і відмовитися від усталених стереотипів. Так, на недавній конференції Європейської асоціації кардіологів було представлено доповідь, в якій вчені спростували поширені уявлення про дієтичне харчування і про те, що в боротьбі із зайвою вагою обов'язково треба відмовлятися від солодкого, пише orthodox.od.ua.
Автори доповіді переконані, що вживання солодощів не тільки не шкодить фігурі, але навіть захищає її. Головне дотримуватися трьох правил:
Не їсти солодке на ніч
Порція десерту повинна бути невеликою
Вибирати тільки якісний десерт
З першим пунктом все зрозуміло - десерти фахівці рекомендують вживати тільки вдень. Причому, на їх думку, оптимальним вважається вживати десерт ДО основного прийому їжі, а не як це звично - після. Якщо з'їдати солодке перед обідом кількість вживаної їжі в обід знижується.
Що стосується кількості вживаних солодощів, то експерти, безумовно, рекомендують обмежувати себе невеликими порціями - одна часточка шоколаду, невеликий шматочок торта або одна порція морозива - в день. З шоколадом, звичайно, можуть бути «варіанти»: молочний шоколад зі смаковими добавками - це «повноцінний» десерт, його слід вживати в мінімальних кількостях, а ось гіркий шоколад - продукт корисний і його можна з'їдати 50-70, а в дні підвищених розумових навантажень і 100 грамів в день.