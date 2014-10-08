У лікарнях з агресивним стилем лікування рідше трапляються несприятливі результати

Виявилося, що агресивніше проводяться медичні втручання у лікарнях, то краще результати госпіталізації.

У роботі використовувалися дані з системи страхування Medicare та індекс інтенсивності лікування у закладі охорони здоров'я (Hospital Care Intensity index). Цей індекс обчислюється недержавною організацією "Дартмутський атлас системи охорони здоров'я" (Darthmouth Atlas of Health Care). Він являє собою валідований показник, що використовується при аналізі ринку послуг охорони здоров'я і ефективності роботи закладів. Обчислення індексу інтенсивності лікування в закладі охорони здоров'я базується на двох змінних - тривалість перебування одного хворого в днях і кількість контактів з лікарем протягом госпіталізації. Проводиться стандартизація за статтю, віком і характером захворювання, а потім показник нормується (ділиться) за середнім значенням такого ж показника в країні.

Прийнято вважати, що більш високе значення індексу пов'язано з більшою інтенсивністю і агресивністю лікування, що підвищує витрати системи охорони здоров'я. Особливо актуально це може бути для літніх хворих.

У цій роботі автори проаналізували дані системи страхування Медикеа і оцінили результати хірургічного лікування залежно від індексу інтенсивності лікування в лікарні. Використовувалися дані щодо понад 700 тисяч хворих, яким проводили одну з семи типів операцій на серцево-судинній системі, опорно-руховому апараті або на внутрішніх органах.

У пацієнтів, які були прооперовані в лікарнях з високим індексом інтенсивності лікування, була вище частота ускладнень. При цьому у таких хворих був на 5% нижче ризик летального результату від таких ускладнень. У той же час у порівнянні з установами охорони здоров'я з низькими значеннями індексу інтенсивності лікування тривалість госпіталізацій була більше.

Автори відзначають, що, незважаючи на однозначний результат у тому, що смертність від ускладнень нижча в лікарнях з високою інтенсивністю лікування, показник індекс інтенсивності лікування в повній мірі не пояснює відмінностей в результатах між установами охорони здоров'я.

remedium.ru