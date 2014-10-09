Потрібно їсти в 2 рази менше, щоб продовжити життя на 20 років

Вчені з Університетського Коледжу Лондона прийшли до висновку, що спеціальний помірний раціон у середньому може продовжити людське життя на 20 років, пише u-news.com.ua.

В ході наукового дослідження впливу генетики і способу життя на тривалість, вчені протестували різні дієти які продовжують життя. Як піддослідні виступали лабораторні миші і мухи дрозофіли, чиї гени на 60 відсотків збігаються з генами людини, тому вчені стверджують, що випробувані методи будуть працювати так само і на людину.

Дослідники відкрили, що зниження щодня споживаної їжі на 40 відсотків може продовжити життя лабораторних мишей на період до 30 відсотків. У перерахунку на людський термін це близько 20 років.

Фізичні навантаження і правильне харчування знижують частоту появи у літніх людей онкологічних захворювань і проблем серцево-судинної системи.