Алкоголь знижує здатність чоловіків зачати дитину

Багато досліджень показали, що надмірне споживання алкоголю шкідливе для загального здоров'я, але лише деякі довели його негативний вплив на репродуктивне здоров'я, пише zdravoe.com.

Датські вчені заповнили цю прогалину. Хоча чоловіки, які п'ють найбільше алкоголю - 40 або більше юнітів в тиждень - продемонстрували максимально низьку кількість сперматозоїдів, найдивніше було те, що такий «стерилізуючий ефект був помічений навіть у чоловіків, що п'ють мало (5 одиниць в тиждень).

У випробування було включено понад 1 200 датських чоловіків у віці від 18 до 28 років, які проходили необхідний медогляд з приводу оцінки придатності до військової служби. Вони заповнили анкети про рівень споживання алкоголю, здали сперму і кров на аналізи.

Як заявила провідний дослідник доктор Тіна Колд Йенсен, професор екологічної медицини в Університеті Південної Данії, дизайн дослідження не міг підтвердити, як саме алкоголь змінив показники сперми, тільки показав те, що більш високі рівні споживання алкоголю пов'язні з меншою кількістю і якістю сперми.