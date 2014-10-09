У США помер перший інфікований лихоманкою Ебола пацієнт

У США зареєстровано перший летальний випадок лихоманки Ебола. Пацієнт Ерік Дункан, у якого було діагностовано вірусне захворювання, помер в Далласі, штат Техас. Про це повідомляє Drug Discovery&Development.

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Дункан заразився вірусом лихоманки Ебола в Ліберії, проте захворювання було виявлено через кілька днів після його прибуття в США. Згідно з офіційними даними, пацієнт звернувся за медичною допомогою через шість днів після приїзду в Сполучені Штати. Ще через два дні (28 вересня) він був поміщений в ізолятор одній з лікарень Далласа.

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Тим часом іспанська влада намагається з'ясувати, як медсестра могла заразитися на лихоманку Ебола, незважаючи на дію суворих протоколів по догляду за пацієнтами з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями. Так, інформагентство Reuters зазначає, що медсестра могла торкатися обличчя руками в захисних рукавицях, якими вона торкалась іспанського священика, що заразився лихоманкою Ебола в Африці. Раніше влада поінформувала, що хвора медсестра лише двічі входила до палати хворого місіонера, причому другий раз вже після його смерті.