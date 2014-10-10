В Австралії виявили рослину, яка лікує ракові пухлини за 2 тижні

Препарат на основі рослини знищив до 70 відсотків ракових пухлин за два тижні дослідів на мишах.

Ліки під кодовою назвою EBC-46 отримують із кісточок ягід Hylandia dockrillii (сімейство молочайних), яке росте лише у тропічних лісах на півночі штату Квінсленд (Австралія), пише Lenta.ru.

Вчені зробили ін'єкцію препарату безпосередньо до пухлини на шкірі мишей, а також пухлини на шиї, голові та у кишечнику 300 домашніх тварин (собак, кішок і коней). Через п'ять хвилин ділянка навколо меланоми наливалася фіолетовим кольором, подібно до синців, через добу чорніла, ще через два дні з'являвся струп, і, нарешті, через два тижні він відходив, і під ним виявлялася чиста шкіра без будь-яких слідів раку. На думку дослідників, препарат запускає клітинну реакцію, яка перекриває кровопостачання пухлини. Потім організм починає сприймати меланому як звичайний синець (гематому), активізуються необхідні імунні реакції, і область пухлини «зачищається», розповів провідний автор дослідження Глен Бойл (Glen Boyle). Однак EBC-46 неефективний проти ракових клітин, що поширюються на інші органи (при метастазах).

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На думку Бойла, новий препарат навряд чи повністю замінить хіміотерапію, але у випадку успішних випробувань на людях (дозвіл на проведення таких тестів вже отриманий) його можна буде рекомендувати пацієнтам, яким ця медична процедура протипоказана. Компанія-розробник ліків зараз розглядає питання про створення плантації Hylandia dockrillii.