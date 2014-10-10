В Австралії виявили рослину, яка лікує ракові пухлини за 2 тижні
Препарат із кісточок ягід Hylandia dockrillii вилікував більшу частину ракових пухлин мишей за два тижні
Препарат на основі рослини знищив до 70 відсотків ракових пухлин за два тижні дослідів на мишах.
Ліки під кодовою назвою EBC-46 отримують із кісточок ягід Hylandia dockrillii (сімейство молочайних), яке росте лише у тропічних лісах на півночі штату Квінсленд (Австралія), пише Lenta.ru.
Вчені зробили ін'єкцію препарату безпосередньо до пухлини на шкірі мишей, а також пухлини на шиї, голові та у кишечнику 300 домашніх тварин (собак, кішок і коней). Через п'ять хвилин ділянка навколо меланоми наливалася фіолетовим кольором, подібно до синців, через добу чорніла, ще через два дні з'являвся струп, і, нарешті, через два тижні він відходив, і під ним виявлялася чиста шкіра без будь-яких слідів раку. На думку дослідників, препарат запускає клітинну реакцію, яка перекриває кровопостачання пухлини. Потім організм починає сприймати меланому як звичайний синець (гематому), активізуються необхідні імунні реакції, і область пухлини «зачищається», розповів провідний автор дослідження Глен Бойл (Glen Boyle). Однак EBC-46 неефективний проти ракових клітин, що поширюються на інші органи (при метастазах).
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На думку Бойла, новий препарат навряд чи повністю замінить хіміотерапію, але у випадку успішних випробувань на людях (дозвіл на проведення таких тестів вже отриманий) його можна буде рекомендувати пацієнтам, яким ця медична процедура протипоказана. Компанія-розробник ліків зараз розглядає питання про створення плантації Hylandia dockrillii.