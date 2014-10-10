Американські дослідники довели, що тести на вагітність можуть обманювати

Головним сучасним методом діагностики вагітності на ранніх термінах є експрес-тести, що визначають наявність хоріонічного гонадотропіну в сечі жінки. Хоріонічний гонадотропін - гормон, який починає виділятися плацентою плода вже з перших годин після настання вагітності. Тести на вагітність виявляють β-фрагмент цього гормону, оскільки тільки він точно вказує на вагітність, пише percare.ru.

Однак стандартні тести на термінах вагітності від п'ятого по сьомий тиждень можуть показувати помилкові негативні результати. Цю похибку виявили американські вчені із Школи медицини Вашингтонського університету в ході розробки ефективних і недорогих скринінг-систем, що дозволяють розробникам оцінювати точність вироблених тестів на вагітність.

Вчені аналізували результативність одинадцяти найпоширеніших тестів. Виявилося, що дев'ять з них досить часто видавали негативні результати у вагітних жінок у період з п'ятого по сьомий тиждень. Пов'язують похибку з тим, що в цей період у кілька тисяч разів зростає концентрація в сечі хоріонічного гонадотропіну, та стандартні засоби виявлення нерідко не справляються в таких умовах.

Небезпека помилкових негативних результатів полягає в тому, що на таких термінах ще важко візуально визначити наявність вагітності. Тому, якщо вагітна жінка в цей період захворіє, а тест покаже негативний результат - їй можуть призначити шкідливі для плода лікарські препарати або процедури, пов'язані з іонізуючим випромінюванням. Також, негативний тест створює великі труднощі при діагностиці позаматкової вагітності, небезпечні ускладнення якої нерідко виникають вже в період з п'ятого по сьомий тиждень.