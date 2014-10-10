Учені навчилися вирощувати клітини, що виробляють інсулін

Фахівці з Гарвардського університету навчилися вирощувати у великих кількостях клітини, що виробляють інсулін. www.dsnews.ua Вчені вперше змогли виготовити мільйони клітин, необхідних для трансплантації, повідомляє ТАСС з посиланням на The Daily Telegraph.

Передбачається, що наукове досягнення дозволить хворим на діабет першого типу відмовитися від щоденних ін'єкцій інсуліну. Професор Даг Мелтон присвятив 23 роки свого життя цим дослідженням і пошукам ліків від хвороби, яка була діагностована у його сина Сема в дитинстві. "Ми перебуваємо в одному кроці від завершення випробувань, - зазначив він. - Приємно усвідомлювати, що ми можемо робити те, що ми завжди вважали можливим". Зараз клітин проходять випробування на тваринах, у тому числі на приматах, і вони виробляють інсулін вже декілька місяців після їх трансплантації. Вчені використовують ембріональні стовбурові клітини для створення інсуліно-продукуючих клітин, які схожі зі звичайними, що дозволяє їм нормально функціонувати.

Професор регенеративної медицини Університетського коледжу Лондона назвав винахід "проривом в медицині". У свою чергу його колега з інституту інтегративної біології в Університеті Ліверпуля Ентоні Холландер вважає, що це дослідження "вирішує проблему лікування діабету за допомогою стовбурових клітин". Цукровий діабет першого типу є автоімунним захворюванням, при якому підшлункова залоза перестає виробляти інсулін - гормон, який регулює рівень глюкози в крові. За даними The Daily Telegraph, в Великобританії у близько 400 тис. осіб виявлено діабет першого типу.