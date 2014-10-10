Кава без кофеїну корисна для печінки

Вчені відкрили чимало корисних властивостей натуральної кави, улюбленого напою жителів планети. Тепер увагу дослідників привернув і менш популярний його «побратим» - декофеїнізована кава. Виявилося, що і кава без кофеїну теж вельми корисна, пише health-ua.org.

В останні роки з'явилося не менш як 10 наукових публікацій, автори яких повідомляли про виявлені ними різні корисні властивості натуральної кави, раніше невідомі. Встановлено, що ароматний напій при регулярному споживанні знижує ризик розвитку діабету 2-го типу, інсульту і деяких нейродегенеративних захворювань - в першу чергу хвороб Паркінсона й Альцгеймера.

А вчені зі США, співробітники Національного центру раку в місті Бетесда, штат Меріленд (National Cancer Institute in Bethesda, Maryland) виявили, що як звичайна кава, так і її більш «дієтичний» різновид, позбавлений кофеїну, має здатність нормалізувати рівень печінкових ферментів.

Американські дослідники вивчали дані 10-річного спостереження майже 28 000 дорослих жителів США.

Було встановлено, що у тих випробовуваних, які щодня випивали 3 і більше чашок кави, рівень основних печінкових ферментів у середньому був нижчим порівняно з учасниками, які каву взагалі не пили.