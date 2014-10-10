Названі природні спалювачі жиру

Багато повних жінок заради схуднення п'ють різні таблетки, голодують тривалий час, багато годин проводять у спортивному залі. Але такі заходи не завжди приносять позитивні результати. Добре допомагають ефективні природні спалювачі жиру. Вони діють поступово і абсолютно нешкідливі для здоров'я, пише healthinfo.ua.

Найдієвішим спалювачем жиру вважається кофеїн. Він активізує метаболізм, і не дає відкладатися підшкірному жиру. Але існує одна проблема. Кофеїн, що входить до складу кави, погано засвоюється організмом. У цьому випадку фахівці радять пити харчові добавки. Кофеїн протипоказаний людям з хворим серцем.

Зелений чай має чудові жироспалюючі характеристики. У його листі міститься велика кількість кофеїну. Крім того, у зеленому чаї присутній катехін. Регулярне споживання напою стимулює обмін речовин, що призводить до активного виведенню з організму жирів. Для схуднення краще використовувати листовий чай. Кожен день треба випивати до п'яти чашок чаю.

Цитрусові фрукти допомагають поступово схуднути. Особливо вирізняється жироспалюючими властивостями грейпфрут. У ньому багато флавоноїдів, які активізують розщеплювання жирів. Грейпфрути слід їсти кожен день. При цьому не варто позбавлятися гіркої плівки, розташованої між часточками, оскільки в ній зосереджена велика кількість флаваноїдів.

Білок також добре позбавляє від зайвих жирових відкладень. Він має у своєму складі карнітин, який «примушує» організм переробляти підшкірні жирові клітини для вироблення енергії. Білок сприяє збільшенню м'язової маси, яка не дає утворюватися зайвим кілограмам.

Слід знати, що жир в організмі спалюється дуже повільно, зате ефект зберігається тривалий час. У боротьбі за струнку фігуру необхідно віддавати перевагу натуральним засобам. Численні пігулки сильно шкодять організму і не завжди дають очікуваний результат.