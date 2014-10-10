Плюси і мінуси вегетаріанства

Традиційна система харчування має міцну альтернативу - вегетаріанство. Вегетаріанцями вважають себе багато мільйонів людей. Деякі з них зовсім не розбираються в системі харчування, в плюсах і мінусах вегетаріанства, пише percare.ru.

Вегетаріанці харчуються горіхами, насінням, злаками, овочами і фруктами. В таких продуктах міститься мало жиру, холестерину і жирних кислот. Отже, при вегетаріанської дієти практично неможливо набрати зайву вагу. До того ж, це запобігає деякій кількості захворювань.

Але у вегетаріанської дієти є і мінуси. При цій дієті поживні речовини організм отримує не в такій великій кількості, як з рибних і м'ясних продуктів. Білок, вітамін В12, кальцій, цинк і залізо - їх можна отримати в достатній кількості тільки при нормальному харчуванні. Вегетаріанська дієта однозначно не виконує корисні функції, не така вже й корисна, як здається з першого погляду.

Деякі з культуристів роблять величезну помилку - вони вибирають вегетаріанську дієту. Що потрібно культуристам? Білок, який при вегетаріанській дієті вони практично не отримають. Ця дієта дуже небезпечна, бо в ній недостатня кількість білків і вуглеводів, що призводить до анемії. До того ж у тих, хто віддає перевагу вегетаріанській дієті, лікарі часто спостерігають порушення роботи кишечника, нервової системи, функціонування організму.