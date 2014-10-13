Від спалаху лихоманки Ебола померли 4 тис 33 людини - ВООЗ
10:19, 13 жовтня 2014Зарубіжні новини
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REUTERS
Число людей, які померли від спалаху лихоманки Ебола, зросла до 4 тис. 33 з 8 399 тис. випадків захворювання в семи країнах, за даними на 8 жовтня.
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Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров'я,повідомляє Радіо Свобода.
Число загиблих включає 2 тис. 316 осіб у Ліберії, 930 в Сьєрра-Леоне, 778 в Гвінеї, 8 в Нігерії і 1 - в США. Дані включають один випадок в Іспанії та Сенегалі, але без смертельних випадків. Від спалаху лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго загинули 43 людини з 71 випадку, зазначає Reuters.
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