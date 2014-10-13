Експерти сподіваються, що спалах лихоманки в Африці можна буде зупинити за 3 місяці
Спеціальний координатор ООН із боротьби з Еболою Давид Набарро висловив надію, що спалах лихоманки в Західній Африці можна буде взяти під контроль впродовж трьох місяців, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Набарро пояснив, що має на увазі ситуацію, коли кількість нових випадків захворювання почне зменшуватися.
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Координатор ООН повідомив, що зараз кількість випадків захворювання на Еболу зростає в геометричній прогресії.
За його словами, люди усвідомлюють, що ізоляція інфікованих вірусом - це кращий спосіб запобігти його передачі.
Набарро також відзначив, що кількість нових випадків захворювання "достатньо лякає", оскільки зараз розповсюдження Еболи прискорюється.
Щонайменше 4033 людини померли від лихоманки, більшість з них - у Західній Африці.