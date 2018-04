Вакцинація підлітків і дорослих більш ефективна в боротьбі з туберкульозом

В журналі Proceedings of the National Academy of Sciences були опубліковані результати роботи, яка оцінювала шляху досягнення мети ВООЗ з елімінації туберкульозу до 2050 року. Співробітники Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (London School of Hygiene and Tropical Medicine) і відділу ВООЗ по боротьбі з туберкульозом (Stop TB Department at the World Health Organization) з'ясували, що найбільш істотний вплив на поширеність туберкульозу в світі при оптимальних витратах ресурсів надасть вакцинація підлітків і дорослих в країнах з середнім і низьким рівнем доходу. Цей прогноз вірний, навіть якщо вакцина буде не в повній мірі ефективна і якщо одномоментна вакцинація буде сполучена з великими витратами коштів.

Читайте такожВчені розробили дихальний тест на туберкульоз

На туберкульоз частіше хворіють молодь і дорослі в країнах з середнім і низьким рівнем доходу. Від цього захворювання помирає близько мільйона осіб на рік. ВООЗ ставить своєю метою елімінацію цього захворювання до 2050 року.

У даній роботі автори виходили з того, що нова вакцина від туберкульозу буде доступна в 2024 році. Крім того, очікується, що вона потребує ревакцинації через кожні 5 років і ефективність її може варіювати від 40% до 80%. Автори розглядали різні стратегії вакцинації і моделювали результат їх застосування в країнах з низьким і середнім рівнем доходів. Виявилося, що найбільш раціонально проводити профілактику у молодих дорослих. При цьому одноразові витрати можуть бути високими при використанні вакцин короткої дії та низької ефективності, але довгостроково вони виправдані.

Читайте такожНовий комбінований препарат виявився ефективним при лікарсько-стійкий туберкульоз

Існуюча протитуберкульозна вакцина (бацила Кальметта-Герена, БЦЖ) широко використовується у дітей. При цьому поширеність туберкульозу і пов'язана з нею летальність залишаються на дуже високому рівні. У попередніх дослідженнях вже було показано, що необхідне створення нових вакцин для боротьби із захворюванням.

Ремедіум