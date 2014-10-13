Фруктові соки підвищують тиск

Соки з фруктів традиційно вважаються дуже корисними завдяки високому вмісту в них вітамінів і антиоксидантів. Проте австралійські вчені виявили приховану небезпеку смачних напоїв - при частому споживанні вони підвищують артеріальний тиск, пише health-ua.org.

Лікарі рекомендують фруктові соки не тільки здоровим дорослим, але й дітям і хворим, які страждають хронічними захворюваннями: вважається, що завдяки високому вмісту в них вітамінів соки здатні значно підвищувати імунітет.

А дослідники з технологічного університету в австралійському місті Хоторн (University of Technology in Hawthorn, Australia) стверджують, що щоденне споживання лише 250 мл фруктового соку здатне принести не менше шкоди, ніж банку солодкої газованої води, відомої причини розвитку діабету, ожиріння і хвороб судин і серця.

Небезпека соків полягає в тому, що вони підвищують центральне аортальний систолічний тиск - виявити це можна тільки за допомогою спеціальних методів дослідження, а звичайний апарат з манжетою і манометром визначити таке підвищення не може.

Причиною такого прихованого підвищення аортального тиску є велика кількість цукру, яку містять фруктові соки, в першу чергу ті, які продаються в магазинах в консервованому вигляді.

Австралійські вчені виявили, що 250 мл такого соку містять 115 кілокалорій, в той час як стандартна банка солодкої газованої води (330 мл) містить 139 ккал.