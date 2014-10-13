Зелений чай покращує пам'ять і мислення

Дослідження вчених Базельського університету показали, яким чином досягається ефект впливу зеленого чаю на нейрони мозку. У ході експерименту учасники після прийняття цього напою приступали до інтелектуальної роботи, пов'язаної із запам'ятовуванням інформації. Під час такої діяльності активність окремих часток головного мозку випробовуваних контролювалася за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ), пише percare.ru.

Відзначено, що чай підсилює взаємозв'язок між різними відділами головного мозку, зокрема між лобовою та тім'яною частками. За рахунок збільшення пластичності короткострокових зв'язків між нейронами поліпшуються можливості оперативної пам'яті, і таким чином стимулюються загальні процеси запам'ятовування. Тому випробовувані набагато продуктивніше справлялися з тестовими завданнями.

Вплив зеленого чаю на розумові здібності забезпечується за рахунок оптимальної комбінації в ньому кофеїну і L-теаніну. Крім поліпшення короткочасної пам'яті, вони забезпечують підвищення рівня уважності і працездатності. Також ця комбінація допомагає більш тривалий час зосереджувати увагу при виконанні розумової роботи, яка вимагає високої точності.