У Польщі та Бельгії госпіталізовано двох людей з підозрою на лихоманку Ебола

У Бельгії та Польщі в понеділок, 13 жовтня, госпіталізували двох хворих з підозрою на лихоманку Ебола. Обидва чоловіки нещодавно повернулися з-за кордону, де спілкувалися з жителями Західної Африки, передає Лента.ру.

У польському місті Лодзь госпіталізований 31-річний чоловік, який прибув до країни з Німеччини. Там він працював з уродженцями Гвінеї, повідомляє Gazeta Wyborcza. За інформацією видання, карету швидкої допомоги супроводжувала поліція, медики були одягнені у захисні костюми. Поляк був поміщений до ізолятора, у нього вже взяли кров на аналіз. Результати дослідження, яке проведуть фахівці інституту гігієни у Варшаві, стануть відомі 14 жовтня.

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Другий пацієнт з підозрою на можливе зараження лихоманкою Ебола був доставлений до лікарні Святого Петра у Брюсселі. За даними одного з інформаційних агенств, його ізольовано у спеціалізовану палату з негативним тиском. Як пояснили фахівці, чоловік повернувся на початку жовтня з ураженої вірусом Ебола зони у Гвінеї, та симптоми його захворювання відповідають ознакам цієї лихоманки.

Результати аналізів будуть відомі лише через дві доби. Нагадаємо, спалах лихоманки був зафіксований у лютому 2014 року в Гвінеї, потім вірус поширився на Сьєрра-Леоне, Ліберію, Нігерію, Демократичну Республіку Конго і Сенегал. Випадки захворювання зафіксовані у США і Європі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, всього захворіли щонайменше 8470 людини, 4076 загинули.