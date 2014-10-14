Кава з корицею допомагає схуднути

Навіщо сидіти на виснажливих дієтах, якщо прості рецепти на кожен день допомагають позбавитися від зайвої ваги набагато краще, ніж популярні способи схуднення. Наприклад, смачний і корисний напій - кава з корицею, поліпшить самопочуття, збільшить швидкість обміну речовин і навіть стане відмінним ліками проти цукрового діабету.

Чим же так корисна кориця? По-перше, вона сприяє очищенню організму від шлаків, допомагає швидше спалювати жири в ділянці талії, знижує потребу в солодких стравах і служить профілактикою цукрового діабету завдяки здатності регулювати кількість глюкози в крові.

Рецепт кави з корицею простий: покласти паличку кориці в каву і дати трохи настоятися. Потім - пийте ароматний напій у своє задоволення.