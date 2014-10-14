Як підвищити вироблення гормонів щастя

В осінній час року багато людей стикаються з нудьгою і депресією. Тому експерти запропонували дати оцінку щастя у фізичному аспекті, пише moirebenok.ua.

На думку вчених, відчуття щастя залежить від роботи гормональної системи людини. Чим більше організм синтезує вироблення певних гормонів, тим життєрадіснішою стає людина і тим більше вона отримує задоволення від життя.

Більш того, вчені впевнені, що вироблення дофаміну і серотоніну й адреналіну - гормонів, які відповідають за щастя, можна самостійно активувати.

Якщо рівень цих гормонів буде досить високим, то людина навряд чи піддасться осінній хандрі, її нервова система буде менш чутлива до стресових ситуацій.

Так, експерти вважають, що підсилити вироблення гормонів щастя допоможуть:

Фізичні вправи

Інтим

Похід в театр

Перегляд хорошого фільму

Музика

Прогулянки в гарну погоду

Смачна їжа

Але більше всього на вироблення гормонів дофаміну і серотоніну впливають фізичні вправи і інтим. Фахівці також рекомендують завжди знаходити додаткові джерела гарного настрою, тоді вироблення гормонів щастя буде відбуватися швидше.