Ліки, які зменшують чоловічу силу

Іноді справи з «побочками» йдуть більш серйозно, охоплюючи такі небажані реакції на препарат, як подразнення шкіри, алергію - аж до анафілактичного шоку. Але більшість чоловіків забувають про один з найбільш небажаних побічних ефектів: еректильну дисфункцію.

Антидепресанти. Антидепресанти лікують не тільки клінічну депресію, вони також використовуються для лікування тривожних розладів, обсесивно-компульсивного розладу або хронічного болю. Одна з основних форм антидепресантів, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну, пов'язані з розвитком еректильної дисфункції, пише zdravoe.com.

Бета-блокатори - ліки для зниження артеріального тиску, які також можуть спровокувати еректильну дисфункцію. Як і антидепресанти, ці препарати впливають на нейротрансмітери в головному мозку, що в результаті призводить до статевого безсилля, на щастя, минущого.

Антигістамінні препарати. Мільйони чоловіків страждають від алергії, але деякі з найбільш поширених препаратів для лікування алергії можуть спровокувати еректильну дисфункцію. Хоча вченим поки що невідомо, як саме вони це роблять, але тимчасова імпотенція як наслідок прийому антигістамінних засобів - нерідке явища серед представників сильної статі, які страждають від алергії.

Н2-блокатори, або антагоністи Н2-рецепторів. Ця група препаратів належать до популярної категорії засобів від печії.