ВООЗ: смертність від лихоманки Ебола наблизилася до 70%

За словами помічника гендиректора ВООЗ Брюса Ейлварда (Bruce Aylward), число зареєстрованих випадків інфекції досягло 8914, кількість летальних результатів - 4447. З урахуванням незареєстрованих випадків смертність в ході поточної епідемії, за оцінками експертів, наближається до 70%.

Незважаючи на те, що в місцевостях з найбільш важкою епідеміологічною ситуацією спостерігається деяке уповільнення темпів епідемії, випадки захворювання фіксуються в нових районах, округах і префектурах, раніше вільних від інфекції, заявив представник ВООЗ.

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Ейлвард підкреслив, що поки абсолютно передчасно говорити про якийсь прогрес у стримуванні епідемії, більш того, за прогнозами ВООЗ до початку грудня число нових випадків лихоманки Ебола може досягти 5-10 тисяч на тиждень.

Представник ВООЗ також підкреслив, що в порушених епідемією регіонах фіксуються далеко не всі випадки інфекції. У зв'язку з цим дані щодо Гвінеї потрібно множити на 1,5, по Сьєрра-Леоне - на 2 і з Ліберії у 2,5 рази.

Не повністю відображає реальну ситуацію і співвідношення виявлених випадків захворювання і смертей. Хоча серед зареєстрованих випадків лихоманки Ебола летальним результатом закінчилося близько половини, реальний показник смертності в трьох найбільш зачеплених епідемією країнах, за останніми оцінками ВООЗ, становить близько 70%. Таким чином, смертність в Африці через вірус Ебола надзвичайно висока, підкреслив Эйлвард.

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