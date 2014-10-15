Імплант у молочній залозі може призвести до розвитку пухлини

Найчастіше АВКЛ вражає лімфатичні вузли, а також шкіру, легені, печінку. Існує два підтипи анапластичної великоклітинної. При ALK-позитивній формі ракові клітини продукують мутантну форму кінази ALK, а при ALK-негативній лімфомі експресія цього білка відсутня зовсім. ALK-позитивна форма раку краще подається лікуванню, а сама лімфома виявляється менш агресивною.

Автори проаналізували дані про 71 хворого з підтвердженою АВКЛ, причиною розвитку якої стала операція щодо імплантації молочних залоз. У пацієнтів, які перенесли такі операції, пухлина була локалізована нетипово, вражала ділянку молочної залози і шрам, що залишився після хірургічного втручання. АВКЛ, що розвивалася у цих пацієнтів, належала до нового невідомому раніше підтипу. Ракові клітини не експресували ALK, однак виживаність хворих з цією формою раку була досить високою. Нерідко видалення імплантів та оточуючих тканин сприяло виліковуванню. Пухлина розвивалася протягом 10 років після операції. Дослідники підкреслюють, що ця форма лімфоми зустрічається дуже рідко: частота виникнення раку складає не більше 6 випадків на 3 мільйони операцій.

З урахуванням випадків лікування після видалення імплантів можна припускати, що пухлина викликається порушенням імунної відповіді організму.

remedium.ru