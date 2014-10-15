Імплант у молочній залозі може призвести до розвитку пухлини
Міжнародна група дослідників під керівництвом Лукаса Кеннера (Lukas Kenner) виявила, що імпланти для корекції форми молочних залоз можуть викликати розвиток рідкісної форми анапластичної великоклітинної лімфоми (АВКЛ)
Найчастіше АВКЛ вражає лімфатичні вузли, а також шкіру, легені, печінку. Існує два підтипи анапластичної великоклітинної. При ALK-позитивній формі ракові клітини продукують мутантну форму кінази ALK, а при ALK-негативній лімфомі експресія цього білка відсутня зовсім. ALK-позитивна форма раку краще подається лікуванню, а сама лімфома виявляється менш агресивною.
Автори проаналізували дані про 71 хворого з підтвердженою АВКЛ, причиною розвитку якої стала операція щодо імплантації молочних залоз. У пацієнтів, які перенесли такі операції, пухлина була локалізована нетипово, вражала ділянку молочної залози і шрам, що залишився після хірургічного втручання. АВКЛ, що розвивалася у цих пацієнтів, належала до нового невідомому раніше підтипу. Ракові клітини не експресували ALK, однак виживаність хворих з цією формою раку була досить високою. Нерідко видалення імплантів та оточуючих тканин сприяло виліковуванню. Пухлина розвивалася протягом 10 років після операції. Дослідники підкреслюють, що ця форма лімфоми зустрічається дуже рідко: частота виникнення раку складає не більше 6 випадків на 3 мільйони операцій.
З урахуванням випадків лікування після видалення імплантів можна припускати, що пухлина викликається порушенням імунної відповіді організму.