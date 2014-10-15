Виявлено новий клас молекул, що пригнічують оксидативний стрес

В ході метаболічної активності клітини і у відповідь на ряд чинників зовнішнього середовища створюються реактивні форми кисню (пероксиди та вільні радикали). При порушенні балансу про - та антиоксидантних механізмів, що запускаються процеси пошкодження клітини (окислювальний стрес, оксидативний стрес), які пов'язують з розвитком онкологічних захворювань, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона.

Відповідь клітини на надлишкову продукцію реактивних форм кисню регулюється групою генів антиоксидантної відповідного елемента (antioxidant response element, ARE), які в свою чергу контролюються активатором транскрипції Nrf2 і репрессором транскрипції Bach1. Розробка нових препаратів, що впливають на цю систему, являє собою великий інтерес. В більш ранніх роботах вивчались молекули, що діють на білок Nrf2 та його регулятори. У новій роботі було проведено пошук речовин, які б впливали на репрессор Bach1.

У білка Bach1 є природний ліганд, гем. Гем пригнічує зв'язування репресора з генами антиоксидантної відповідного елемента, а під дією активатора Nrf2 йде вироблення антиоксидантних білків, у тому числі гемоксигенази-1. Дослідники створили модель на людських фібробластах, яка дозволила провести скринінг малих молекул, які індукують продукцію гемоксигенази-1. В результаті скринінгу було виділено речовину HPP-4382 з найбільш перспективними характеристиками, підтвердженими у додаткових експериментах на доклінічних моделях.

Автори припускають, що молекула HPP-4382 може дати початок новому класу антиоксидантних препаратів, і планують продовження доклінічних досліджень.

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