Середземноморська дієта призупиняє метаболічний синдром

У Журналі Канадської медичної асоціації опубліковані результати дослідження, які свідчать, що вживання страв середземноморської кухні з додаванням оливкової олії або горіхів може допомогти переламати метаболічний синдром.

Близько 25% дорослих по всьому світу страждають через метаболічний синдром. Він характеризується присутністю мінімум трьох характеристик з наступного списку: огрядна талія, високий артеріальний тиск, низький рівень «хорошого» холестерину, високий рівень тригліцеридів та цукру в крові. Метаболічний синдром може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань і діабету.

Іспанські вчені проаналізували дані дослідження, в якому брали участь чоловіки і жінки у віці 55-80 років з високим ризиком серцево-судинних захворювань. Учасники були поділені на три групи залежно від раціону: середземноморська дієта з додаванням оливкової олії, середземноморська дієта з додаванням горіхів або знежирена дієта.

Після періоду спостереження в 4,8 року, дослідники виявили, що в групах, де люди дотримувалися середземноморської дієти, на 28,2% скоротилася кількість добровольців, які відповідають критеріям метаболічного синдрому.

При цьому дослідники зазначають, що середземноморська дієта з оливковою олією або горіхами впливає на організм таким чином, що призводить до реверсії метаболічного синдрому.

patee.ru