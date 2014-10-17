Канабіс особливо шкідливий для жінок

Такі шкідливі звички, як куріння, вживання алкоголю для жінок більш згубні, ніж для чоловіків. Особливо це стосується куріння канабісу. До такої думки дійшли вчені після того, як проаналізували статеві відмінності в чутливості до ТГК, ключового інгредієнта канабісу, у першому дослідженні такого плану. Дослідники виявили, що куріння концентрованої марихуани більш ризиковане для жінок, оскільки на них сильніше впливає гормон естроген, який перебував у складі рослинного наркотику. Нове дослідження, проведене на щурах, докладно описує сприйнятливість жінок до естрогену в марихуані, пише percare.ru.

Попередні дослідження показали, що жінки більш схильні до зловживання каннабісом, а також швидше стають залежними, ніж чоловіки. У жінок, після відмови від куріння марихуани, спостерігаються такі симптоми: дратівливість, порушення сну і зниження апетиту. Також було доведено, що у слабкої статі висока ймовірність рецидиву.

Тим не менш, незважаючи на відмінності у впливі марихуани на обидві статі, дослідження на сприйнятливість до «легких» наркотиків були проведені і на чоловіках. З'ясувалося, що жінки, навіть при зниженні дози канабісу на 30%, все одно більш сприйнятливі до наркотику. Це зайвий раз доводить, що жінки піддаються більш високому ризику, якщо вирішать вживати навіть дозволений наркотик.