Хода здатна змінити настрій

Зміна ходи може змінити настрій і зробити людину щасливішою, прийшли до висновку дослідники з Канадського інституту перспективних досліджень.

Давно відомо, що настрій людини впливає на її зовнішній вигляд і поставу: сумні люди опускають плечі, у той час як щасливі їх розправляють, інформує news.еizvestia.com.

Тепер же дослідники довели, що існує і зворотний зв'язок - прийняте при прогулянці положення впливає на настрій людини. У людей, які на прохання дослідників рухалися в «пригніченому стилі», настрій виявився гірший, ніж у тих, хто гуляв розмашистим кроком з розправленими плечима.

Співавтор дослідження, професор Ніколаус Трой з Канадського інституту перспективних досліджень, показав в минулих дослідженнях, що депресивні люди пересуваються абсолютно інакше, ніж щасливі.

«Це не дивно, що настрій і самопочуття впливає на нашу ходу, але ми хотіли дізнатися, чи існує зворотний зв'язок - чи впливає те, як людина рухається, на її самопочуття», - сказав він.

Щоб перевірити це, він і його колеги показали учасникам список позитивних і негативних слів, таких як «досить», «боюся» і «занепокоєння». Потім вони попросили добровольців ходити по біговій доріжці, поки вони вимірювали їх рух і поставу.

Під час руху учасники дивилися на екран з датчиком, який переміщувався в залежності від того, як змінювалася їх хода. Дослідники попросили деяких випробовуваних спробувати перемістити датчик вліво, а інших вправо, пише у свіжому номері британське інтернет-видання Mail Online.

Після цього учасникам потрібно було записати якомога більше слів, які вони могли пригадати раніше посвідченого їм списку. В результаті, ті, хто рухалися в пригніченому стилі, згадали більше негативних слів.

Попередні дослідження показали, що пацієнти з клінічною депресією пам'ятають набагато більше негативних подій, ніж позитивних, а погані спогади змушують їх відчувати себе ще гірше.