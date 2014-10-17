Як перемогти бажання їсти солодощі

Давно доведений факт, що солодощі не лише негативно відбиваються на нашій фігурі, але й призводять до багатьох неприємних захворювань, таких як молочниця та проблеми з підшлунковою залозою. Як же тримати себе в руках?

1) Зніміть заборону, пише Наша мама. Варто собі заборонити всі солодощі, і Ви швидко зірветеся. Дозвольте собі солодке, навіть якщо сидите на дієті. Просто обмежтеся скромними порціями: 1 цукерка після обіду, стаканчик морозива на ланч або кілька печив з молоком перед сном.

2) Харчуйтеся часто, але невеликими порціями. Так, у разі зриву, Ви не зможете з'їсти занадто багато солодкого.

3) Якщо хочеться солодкого, віддайте перевагу десерту, що включає білки. Наприклад, гарячий шоколад з молоком або морозиво.

4) При виникненні гострого бажання постарайтеся відволіктися і зробити що-небудь приємне: погуляти, послухати музику або прийняти ванну.

5) Спорт допомагає знизити будь-яку тягу, а невелика зарядка може стати екстреним порятунком у важкий момент. Підійдіть до відкритого вікна і зробіть якомога більше глибоких присідань. Часто бажання солодкого викликає звичайна втома, довга нудна або сидяча робота, або негативні емоції - у всіх цих випадках чудово допомагає фізична активність. Якщо ж бажання солодкого не пройде і після спортивних занять, з'їжте 1-2 цукерки з чистою совістю.