Іспанська медсестра одужує від Еболи

09:53, 20 жовтня 2014
Зарубіжні новини
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Влада Іспанії повідомила про негативні результати аналізів медсестри Терези Ромеро, яка стала першою людиною, що заразилася вірусом Ебола поза межами Західної Африки

REUTERS

Згідно з результатами, 44-річна медсестра більше не інфікована вірусом. Однак, перш, ніж оголосити її здоровою, необхідно провести повторний аналіз.

Пані Ромеро заразилася вірусом, коли лікувала двох хворих у лікарні Мадрида. Вона доглядала за місіонерами, яких перевезли до Іспанії із Західної Африки і котрі потім померли від Еболи.

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Медсестра каже, що могла заразитися, коли зняла захисний костюм. Вона також згадала, що торкалася свого обличчя рукою в рукавичці після догляду за хворим.

Спалах лихоманки Ебола забрав життя вже понад 4,5 тис. людей по всій Західній Африці.

За повідомленнями, Терезі Ромеро давали людську сироватку крові із антитілам, взяту у тих, хто одужав після Еболи.

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Під спостереженням на карантині залишаються 15 інших людей, в тому числі чоловік пані Ромеро. Однак жодні симптоми хвороби у них поки що не проявилися, кажуть у лікарні.

Інкубаційний період лихоманки може тривати від двох днів до трьох тижнів.

Коли в організмі пані Ромеро виявили вірус Ебола, влада за постановою суду приспала її собаку, хоча жодних ознак того, що тварина хвора або може стати носієм інфекції, не було.

bbc.co.uk

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