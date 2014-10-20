Вегетативні пацієнти мають "проблиски свідомості" - дослідження

Лікарі зазвичай вважають, що пацієнти, які мають важкі травми головного мозку, не реагують на довколишній світ.

Дослідники сподіваються, що їхня робота допоможе виявити тих, хто насправді перебуває у свідомості, але не в змозі спілкуватися.

Дослідження опубліковане у журналі "PLoS Computational Biology".

Ознаки усвідомлення

Після значних травм головного мозку, наприклад після ДТП, деякі люди можуть приходити до тями, однак не реагувати на події довкола них.

Лікарі називають цей стан людини вегетативним.

Пацієнти, як правило, відкривають очі і дивляться довкола, однак не реагують на команди та не можуть робити жодних цілеспрямованих рухів. Деякі люди можуть залишатись в такому стані упродовж багатьох років.

Однак низка останніх досліджень ставлять під сумнів цей діагноз - учені припускають, що деякі пацієнти можуть усвідомлювати, що відбувається довкола, однак не мають можливості комунікувати.

Команда учених з Кембріджського університету дослідили 13 пацієнтів у вегетативному стані. Активність їхніх нервів вивчали за допомогою сітки електродів, прикріплених до голови.

Ці результати порівняли з мозковою активністю у здорових добровольців.

У чотирьох з 13 пацієнтів результати були дуже схожі на результати здорових людей.

"Це свідчить, що деякі мережі в мозку, які підтримують здорових людей у свідомості, можуть добре зберігатись також у людей в постійному вегетативному стані", - відзначив доктор Шрівас Ченню, який керував дослідженням.

На другому етапі експерименту цих чотирьох пацієнтів попросили уявити, що вони грають у теніс - і дослідили реакцію їхнього мозку на апараті МРТ.

Попередні дослідження показували, що ділянка мозку, яка пов'язана з плануванням рухів, активізувалася, коли хворі виконували поставлене завдання.

Троє з пацієнтів у дослідженні Кембриджської команди також показали подібні результати. Це дозволяє припустити, що вони були при достатній свідомості, щоб зрозуміти команду та виконувати її.

Доктор Ченню відзначив, що що ця інформація може бути корисною для сімей та лікарів, які доглядають за пацієнтами.

bbc.co.uk