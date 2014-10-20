Канада надсилає до Женеви експериментальну вакцину проти Еболи

Згідно з офіційною заявою, зробленою в суботу, 18 жовтня, уряд Канади з 20 жовтня почне поставки 800 експериментальних вакцин проти вірусу Ебола, які будуть направлені в представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві, повідомляє агенство Reuters.

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Там на підставі консультацій з представниками органів охорони здоров'я країн, найбільш постраждалих від спалаху хвороби, буде прийнято рішення про те, яким чином будуть розподілені дози препарату.

Вакцина, розроблена в національній мікробіологічній лабораторії у Вінніпезі (Канада), показала багатообіцяючі результати при тестуванні на тваринах і зараз проходить клінічні випробування на людях.

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Про рішення направити експериментальну вакцину в африканські країни, де лютує епідемія лихоманки, влада Канади повідомила ще в середині серпня. Причиною затримки поставки, за даними Reuters, стали розбіжності з матеріально-технічним і етичних питань, що виникли між керівництвом державної лабораторії, канадськими владою та представниками ВООЗ.

За даними Reuters, надати допомогу західно-африканських країн планує й влада Конго, яка має намір навчити більше 1000 добровольців і направити їх у забруднені регіони для боротьби з епідемією лихоманки.

Смертельний вірус, що забрав життя більше 4.500 чоловік, призводить до летального результату у 25-90% випадках. Хвороба починається гостро, хворих турбує сильний головний біль, болі в м'язах, пронос, болі в животі. Дещо пізніше з'являється сухий кашель і колючі болі в грудній клітці, розвиваються ознаки дегідратації. На 5-7-й день хвороби з'являється висип, після зникнення якого відзначається лущення шкіри. Геморагічний синдром проявляється у вигляді кровотеч.

Вірус передається при контакті з виділеннями хворої людини - кров'ю, потом, екскрементами, а також в результаті статевого акту або при необережному поводженні з тілом померлого від цього захворювання.

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