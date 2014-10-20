Пляшка солодкої газованої води "коштує" 50 хвилин бігу - вчені

Результати роботи були опубліковані опубліковані в журналі "American Journal of Public Health".

Дослідники вирахували, що в пляшці газованої води або соку об'ємом 590 мл міститься 16 чайних ложок цукру, або 250 калорій, на "спалення" яких потрібно 50 хвилин бігу або прогулянка на відстань не менше 8 км. Інформацію про це вони розмістили на яскравих великих табличках у шести магазинах з низькими цінами в околиці Балтимора, і протягом року спостерігали за 3.098 покупцями напоїв у віці від 12 до 18 років, чверть яких були опитані після виходу з магазину.

Серед опитаних нестандартний напис помітили тільки 35%, 59% з яких повірили розрахунками і 40% змінили свою поведінку. Більш того, вченим вдалося вплинути на вибір покупців: продаж солодкої газованої води впали на з 54% до 37%, а продажі води збільшилися на 3%.

На думку вчених, зроблена ними робота дуже важлива, бо для звичайного покупця стандартна напис "містить 250 калорій" нічого не значить.

Тож використання простих для розуміння підписів обходиться недорого і може переконати підлітків пити менше солодкої газованої води, щоб запобігати поширенню цукрового діабету та ожиріння.

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