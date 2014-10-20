Темперамент людини визначається сезоном, в який вона народилася

Час року, в який народилася людина, впливає на її настрій і на ризик розвитку афективних розладів. Такий висновок вчених їз Угорщини. За словами професора Ксенії Гонди, біохімічні дослідження все пояснюють, передає meddaily.ru з посиланням на Eurek Alert. Справа в тому, що рівень моноамінових нейропередатчиків, дофаміну і серотоніну, сильно різниться протягом року. І ефект від цих сполук може зберігатися все життя.

В цілому, у людей, що народилися влітку, частіше спостерігається циклотимічний темперамент (у людини різко стрибає настрій) порівняно з народженими взимку. Також народження навесні або влітку нерідко робить людей надмірно позитивними. А ось народжені взимку мають імунітет проти дратівливості.

"Осінні люди" рідше страждають від депресії, ніж "люди зимові". Описані особливості не відносяться до відхилень, але вони можуть при певних умовах спровокувати виникнення проблем. Тут поєднуються вроджені і зовнішні фактори ризику.