Кава погіршує шанси чоловіків на батьківство

Вчені виявили, що навіть помірне споживання кави чоловіками здатне зменшити їх шанси на вдале запліднення. Тому представникам сильної статі, які планують народження дитини, слід пам'ятати про цю властивість популярного напою, пише health-ua.org.

Кава, як з'ясували протягом останніх кількох років дослідники з різних країн, здатна не тільки проганяти ранкову сонливість і бадьорити весь організм. Результати наукових досліджень свідчать про те, що кава знижує ризик розвитку діабету 2-го типу, ішемічного інсульту і навіть деяких форм раку.

Однак співробітники Центральної клініки американського штату Массачусетс у місті Бостон (Massachusetts General Hospital Boston) повідомляють, що кофеїн здатний пошкоджувати сперматозоїди на молекулярному рівні. При цьому істотне зниження шансів чоловіка на успішне запліднення жінки спостерігається при споживанні лише 2-х чашок кави в день.

Ці твердження грунтуються на результатах спостереження 105 чоловіків (середній вік 37 років), чиї дружини намагалися завагітніти в цій клініці за допомогою процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Перед госпіталізацією жінок піддали ретельному медичному обстеженню не тільки пацієнток, але і їхніх чоловіків - на підставі опитування чоловіків і результатів їх обстеження дослідники зробили цікаві висновки.

Вони виявили, що у чоловіків, які випивали в день від двох до трьох чашок натуральної кави (середнє добове споживання кофеїну 265 мг), шанси на успішне запліднення жінок під час ЕКО були в декілька разів нижчими порівняно з тими учасниками дослідження, які випивали менше однієї чашки або не пили кави взагалі.

При цьому вчені не виявили істотного зниження кількості сперматозоїдів, погіршення їх форми або рухливості - тим не менш, зв'язок між споживанням кави і зниженням шансів стати батьком був незаперечним.

Вчені з Бостона вважають, що негативний вплив кави на сперму відбувається на молекулярному рівні і планують довести це на наступному етапі дослідження.