Повторно розігріта паста корисніша за свіжу

Виявляється, при розігріві в пасті утворюється резистентний крохмаль, а рівень цукру піднімається на 50% менше, пише meddaily.ru з посиланням на HelpMeOut DOC. Таким чином компенсується шкода від великої кількості вуглеводів. Згідно з даними Університету Суррея, коли паста остигає, а потім знову розігрівається, у продукту змінюється структура.

У підсумку тіло перетравлює пасту так само, як клітковину (цукор не підстрибує так сильно і поглинається менше калорій). У рамках експерименту добровольців попросили з'їсти пасту - гарячу, холодну або повторно розігріту. По складу страви не відрізнялися. Фахівці заміряли рівень цукру добровольців кожні 15 хвилин протягом 2 годин.

В результаті холодна паста викликала менший стрибок цукру, ніж гаряча. Але по-справжньому експертів здивувало те, що повторний розігрів скорочував підйом рівня глюкози на 50%. Виходить, що несвіжа страва корисніша свіжої. Це дозволить ефективніше контролювати вагу.