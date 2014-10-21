Чому каву краще пити солодкою

Кава без цукру абсолютно не має необхідного дії, кажуть іспанські дослідники. Вчені змогли визначити, що безпосередньо поєднання цукру з кофеїном і справляє відповідний вплив на ті відділи мозку, які відповідають за концентрацію та увагу. Підвищується "оперативна пам'ять", людина в голові утримує чималу кількість інформації, пише Телеграф.

Без цукру кава не має аналогічної дії, говорять вчені з Іспанії. Скоріше всього, це має стосунок до вмісту глюкози в цукрі, яка виступає головним і універсальним джерелом енергії.

До цього науковці з США зробили наступний висновок - регулярне споживання кави знижує ризики виникнення депресії. Ще кава захищає від меланоми, а також від плоскоклітинного раку.

Вживання кожен день до 6 чашок цього напою гарантує зниження ризиків появи раку передміхурової залози у представників сильної половини людства, а також матки у жінок. Також, всі, хто постійно п'ють цей напій, страждають значно менше діабетом, раком товстої кишки, жовчнокам'яною хворобою, хворобою Паркінсона.