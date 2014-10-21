Корисні властивості вина і винограду

Кислотність вина (рН) коливається в межах 2,5-3,5 - майже така ж цифра, як кислотність шлункового соку в середньому. Саме тому вино сприяє травленню. Також воно сприяє засвоєнню заліза з їжі; виводить токсини і нормалізує обмін речовин, а також стимулює виділення шлункового соку, пише zdravoe.com.

Чим ще корисний виноград і його продукти? Доведено, що вино зміцнює стінки кровоносних судин і знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, позитивно впливає на судини головного мозку. Глінтвейн, настоянки, бальзами - відомі засоби профілактики застудних захворювань.

Позитивний лікувальний вплив вина доводився і в Середні віки, і в подальший час. Самі ягоди винограду не менш корисні. Завдяки високому вмісту глюкози і калію виноград має сечогінну дію, стимулює ниркову функцію, тому його призначають при хворобах, пов'язаних з порушенням обміну речовин, а також хронічному пієлонефриті та інших захворюваннях.