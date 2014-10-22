В Африку доправлять сироватку з крові пацієнтів, які одужали від Еболи

Помічник генерального директора ВООЗ Марі-Поль Кіні стверджує, що в ліберійських лабораторіях зібрані зразки антитіл, які допоможуть новим захворіли лихоманкою, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Виступаючи 21 жовтня перед журналістами в Женеві, вона зазначила, що робота зі створення відразу двох потенційних вакцин просувається швидко.

Лихоманка Ебола вже забрала життя понад 4,5 тисяч осіб. Найбільше смертей зареєстровано в Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне.

Читайте такожКанада надсилає до Женеви експериментальну вакцину від Еболи

"Є приклади партнерств, які починають створюватися для того, щоб в трьох країнах з'явилася можливість безпечно витягувати плазму і готувати препарат, який може бути використаний для лікування інфікованих пацієнтів", - заявила доктор Кіні.

Як повідомлялося раніше, в Нігерії вже вдалося зупинити поширення лихоманки Ебола.