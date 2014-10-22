Рак легень може залишатися непоміченим протягом тривалого часу

В даний час рак легень є захворюванням, яке важко піддається лікуванню - п'ятирічна виживаність пацієнтів становить лише близько 10%.

Автори обстежували 7 пацієнтів з діагностованим раком легень, серед яких були курці, люди, які відмовилися від куріння і ті, хто ніколи не курив. Вчені з'ясували, що перші генетичні зміни, що викликають розвиток раку, з'являються за 20 років до маніфестації перших симптомів захворювання. Причиною виникнення мутацій нерідко стає куріння. Однак важливу роль в появі генетичних порушень також відіграють білки APOBEC, які беруть участь у редагуванні мРНК. Мутації, викликані дією цих білків, часто зустрічаються у пухлинах різного типу.

Після перших помилок в геномі клітини, що визначають ракове переродження, починається експансія пухлини. При цьому накопичуються не однакові мутації, і клітини, по-різному розташовані в просторі, мають різний генетичний матеріал. Порушення, що викликає агресивну експансію, за оцінкою вчених може статися навіть через 20 років після початку пухлинного переродження.

Дослідники вважають, що отримані ними дані допоможуть при розробці методів раннього виявлення раку легень. Рання діагностика захворювання і виявлення причини, що призвела до розвитку захворювання, сприяє більш ефективному лікуванню пухлин.

В даний час планується проведення більш масштабний експеримент, в якому візьме участь кілька сотень пацієнтів, які страждають на рак легень.

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