Британським лікарям заборонили пити чай і каву

Керівництво медичних установ ухвалив дане рішення за численними проханнями пацієнтів. Люди скаржилися, що лікарі, які розпивають гарячі напої під час прийому, справляють враження ледачих і недбалих фахівців.

Лікарів поінформували про заборону з допомогою розсилки по електронній пошті.

Багато медики визнали заборону несправедливою, нові заходи назвали "безглуздими і драконівськими". Лікарі організували кампанію проти утисків у правах, почавши зі звернення в регіональні ЗМІ. "Що далі заборонять нам ходити в туалет?" - цитує слова працівника однієї з лікарень видання Leicester Mercury.

У відповідь на претензії відповідальна за імідж медичних установ Мішель Скоуэн (Michelle Scowen) нагадала, що розпорядження стосується тільки гарячих напоїв, які є "більше інструментом для розслаблення, ніж способом поповнити запаси рідини в організмі". Вона підкреслила, що зневоднення лікарям в будь-якому разі не загрожує, адже воду пити можна.

Лента.Ру