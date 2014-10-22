Жирна їжа шкодить чоловічому здоров'ю

Це пов'язано з різницею в кількості естрогену і стан його рецепторів. Так, жінкам, ймовірно, корисно час від часу їсти жирне, а чоловікам це дуже шкодить.

У чоловіків через жирну їжу частіше розвиваються запалення та проблеми зі здоров'ям. Вчені з Медичного Центру Сідар-Синай змінили мозок самців щурів, щоб вони сприймали жирні кислоти так само, як жіночий. Після цього негативні наслідки вживання жирної їжі не виявлялися.

Зараз дослідники намагаються з'ясувати, чи це характерно те ж саме для людей. Якщо так, то багатьом чоловікам доведеться кардинально змінити свій раціон харчування.

МедДэйли