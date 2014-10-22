ВООЗ збирається на екстрену нараду щодо боротьби з вірусом Ебола

Всесвітня організація охорони здоров'я 22 жовтня проведе в Женеві екстрену нараду, присвячену боротьбі з лихоманкою Ебола.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Зазначається, що організацію неодноразово критикували за надто повільну реакцію на загрозу цього вірусу, який і далі поширюється у Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії.

Передбачається, що на зустрічі обговорюватимуть заходи контролю на кордонах, а також те, чи слід запроваджувати суворіші правила в аеропортах.

Як відомо, вірус лихоманки Ебола стрімко поширюється Західною Африкою. За інформацією ВООЗ, кількість заражених вже становить понад 9800 осіб, близько 4,5 тис осіб померли. Вірус поширився вже в нових районах Сьєрра-Леоне і Гвінеї. Ефективної вакцини проти вірусу поки що не існує.