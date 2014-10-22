5 найбільш корисних добавок до чаю

16:59, 22 жовтня 2014
Зарубіжні новини
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Додати у свій улюблений напій жасмин - це чудовий спосіб відновити сили після довгого і напруженого дня на роботі

Фото: ja-zdorov.ru

Сьогодні в магазинах можна придбати буквально будь-який вид чаю: цитрусовий, манговий, з корицею, шоколадний, лавандовий - який завгодно. Втім, чому б вам не спробувати купити звичайний чай без добавок і самостійно перетворити його в диво? FeelGood пропонує топ-5 кращих добавок до чаю, які не тільки нададуть йому незвичайного і приємного смаку, але також і зроблять більш корисним напоєм.

М'ята. Ця добавка до чаю в першу чергу забезпечить ваш чай особливим ароматом. М'ята також має заспокійливий ефект, допомагає боротися із застудою і покращує сон. Ви можете використовувати як сушене, так і свіже листя м'яти.

Ягоди. Сушені ягоди є відмінною добавкою до чаю. Трохи ожини, малини або інших ягід зроблять напій ароматним і повним вітамінів. Особливо рекомендується додавати в чай при застуді.

Імбир. Чай з імбиром особливо хороший в зимовий час. Він покращує обмін речовин і зігріває. Ви можете імбир нарізати кубиками або натерти на тертці. Тільки не переборщіть - імбир все-таки штука гостра, і тому в занадто великій кількості він буде в чаї немов ложка перцю чилі. Ідеальне співвідношення - 5 г імбиру на 200 мл чаю.

Жасмин. Додати у свій улюблений напій жасмин - це відмінний спосіб відновити сили після довгого і напруженого дня на роботі. Чай з жасмином тонізує найкращим чином.

Гібіскус. Дуже корисний людям, які мають низький рівень гемоглобіну. Крім того, така добавка до чаю забезпечить ваш організм йодом.

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