Тривалий сон шкідливий для здоров'я

Вчені з Американської гастроентерологічної асоціації виявили, що люди, які не сплять 7-8 годин на добу, схильні до підвищеного ризику розвитку виразкового коліту. При цьому виявилося, що небезпечно спати не тільки менше 6 годин, але і занадто багато (довше 9 годин).

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«І дуже короткий, і занадто довгий сон робить істотний вплив на здоров'я і асоційований з підвищеною смертністю, зокрема від раку і серцево-судинних захворювань. - пояснив Ешвін Ананхакришнан, провідний автор дослідження. - Наше дослідження показало, що виразковий коліт також може бути включений до цього списку».

Такі результати були отримані в ході чергового етапу аналізу даних, отриманих у програмі «Дослідження здоров'я медичних сестер»(The Nurses Health Study), яка триває з 1976 року. Тисячі жінок регулярно заповнюють докладні опитувальники, які дозволяють шукати статистичні зв'язки між найрізноманітнішими факторами, наприклад, тривалістю сну і поширеністю тих чи інших захворювань.

Чому ж небезпечний занадто довгий сон? Поки до кінця незрозуміло. Але в листопадовому номері журналу «Здоров'я», цілком присвяченому сну, наш експерт зазначає, що надмірно тривалий сон може бути симптомом деяких порушень роботи мозку та ендокринної системи. Можливо, ці порушення і одночасно приводять до довгого сну, і до підвищеного ризику виразкового коліту.

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